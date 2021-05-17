Верховная Рада намерена изменить правила продажи лекарств в Украине

законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет намерены рассмотреть в первом чтении уже 18 мая.

В случае нарушения законопроект предусматривает штрафы для фармацевтов в размере от 6800 до 13 600 гривен.

Ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициирует подготовку и принятие двух законопроектов, которые бы ограничивали продажу лекарственных препаратов детям до 14 лет в связи с ростом детских самоубийств в начале 2021 года.

Так, первым законопроектом предлагается внести изменения в ст. 21 закона "О лекарственных средствах". Если закон примет Рада, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена.

Если у фармацевта возникнут сомнения относительно возраста покупателя, последнему нужно будет предъявить документ, удостоверяющий возраст.

Вторым законопроектом предлагается изложить в новой редакции ст. 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных заведениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных в виде наложения штрафа от 102 до 425 грн, за повторное нарушение - от 425 до 1 190 грн.

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