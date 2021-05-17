Под Одессой разгорелся языковый скандал

Так, учитель специализированного колледжа Одесского национального морского университета, назвал украинский язык "псячей мовой", сообщает Telegram-канал "Одесса Info".

Преподаватель участвовал в обсуждении новых правил украинского языка.

Мужчина назвал государственный язык "языком оккупантов и фашистов" и требовал, чтобы с ним общались на русском или на белорусском.

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - заявил преподаватель.

В учебном заведении Черноморска пообещали разобраться с ситуацией, и заявили, что "не будут терпеть такие высказывания преподавателя".

Напомним, что несмотря на эпидемию и карантин, ВНО для выпускников этого года должно пройти в запланированный срок.

Но школьников освободили от обязательного прохождения ГИА. Поэтому, ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в ВУЗы.



При этом все участники ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры, быть в масках и иметь при себе антисептики. А на входе будут измерять температуру.

Напомним про школьные каникулы в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать юные украинцы этой весной.

Также Politeka писала, об регистрации на ЗНО-2021: в Минобразования раскрыли новые строгие правила и график.