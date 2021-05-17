Под Одессой разгорелся языковый скандал
Так, учитель специализированного колледжа Одесского национального морского университета, назвал украинский язык "псячей мовой", сообщает Telegram-канал "Одесса Info".
Преподаватель участвовал в обсуждении новых правил украинского языка.
Мужчина назвал государственный язык "языком оккупантов и фашистов" и требовал, чтобы с ним общались на русском или на белорусском.
"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашыстаў", - заявил преподаватель.
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В учебном заведении Черноморска пообещали разобраться с ситуацией, и заявили, что "не будут терпеть такие высказывания преподавателя".
Напомним, что несмотря на эпидемию и карантин, ВНО для выпускников этого года должно пройти в запланированный срок.
Но школьников освободили от обязательного прохождения ГИА. Поэтому, ВНО необходимо только тем, кто собирается в этом году поступать в ВУЗы.
При этом все участники ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры, быть в масках и иметь при себе антисептики. А на входе будут измерять температуру.
Напомним про школьные каникулы в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать юные украинцы этой весной.
Также Politeka писала, об регистрации на ЗНО-2021: в Минобразования раскрыли новые строгие правила и график.