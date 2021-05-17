Известная украинская певица Тина Кароль впечатлила красотой на новых кадрах
Артистка завоевала огромную популярность, благодаря своему творчеству, пишет Politeka.net. Звезда не так давно решила поэкспериментировать с имиджем, ее образы стали более дерзкими.
Красотка нашла, чем еще поразить фанатов, она также занялась выпуском собственного дропа - эксклюзивного товара в ограниченном количестве.
Об этом украинская знаменитость сообщила в своем Инстаграм. Тина появилась в черном лифе-топе на тонких бретельках. Одежда обтянула грудь. Также певица натянула лосинки, обтянувшие ее красивые бедра.
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На голове певицы был шелковый платочек - именно их выпуском занялась Кароль.
Публикация собрала за час почти 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от образа Тины.
"почему такая идеальная?😩💘", "А этой женщине точно 36?😍 18 же!!!!!", "И почему платочек потом увидела?", "ВАУ КАКАЯ🖤", "Почему Тина такая шикарная 🤤🥵🥵", "Слишком горячо 😍😍😍😍🔥🔥🔥", "Вааау🔥😍 КРАСИВАЯ ОЧЕНЬ🤍", "Фигура супер!Молодец! Трудяжка!👏", "какая хорошая девочкааа🥵🥵🥵🥵", "Уля-ля, что за конфетка такая 🔥", "😍😍😇🥰🤩🤩отвал башки просто", "Платочек ????? Я ослепла 🥵🥵🥵🥵🥵", - написали комментаторы.
Напомним, ранее Тина Кароль выпустила лимитированную версию колготок в коллаборации с известным брендом.
Тогда выпуск коллекции вызвал фурор в сети.
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