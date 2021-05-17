На выходных в Турции погибли украинские студенты

Как сообщили в Институте бизнеса, экономики и менеджмента СумДУ, студенты Анастасия Пришко и Александр Попов были на отдыхе в Турции.

Во время отдыха они взяли напрокат машину, но не справились с управлением и попали в аварию.

"Невозможно принять... Вчера погибли двое наших студентов... Попов Александр и Пришко Анастасия... Совсем юные...самые Лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Красивая и любящая пара…

Словами сложно выразить боль и печаль... Коллектив института БіЕМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами, Светлая память в наших сердцах", - говорится в сообщении на странице Института бизнеса экономики и менеджмента СумДУ в Фейсбук.

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Причины смерти медики не сообщили.

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Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.