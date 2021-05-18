Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта
Это произошло после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Пока неизвестно, почему женщина получила отказ.
Украинка записала опубликовала соответствующее видео, на котором показала, как вместе со своими детьми выбросила паспорта, сообщает РБК в Украине.
Разгневанная женщина уточнила, что билеты пришлось покупать два раза, однако это все равно оказалось бесполезным.
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"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – рассказала женщина, но при этом не стала уточнять причины отказа.
В ролике также показаны дети, которые выбрасывают свои паспорта на землю и ругаются.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети в тот момент, когда выбросили паспорта куда-то в сторону.
Украинцы в комментариях не могли понять поступка женщины, заподозрив ее в специальной провокации, и не понимали, зачем она использовала своих детей: " Мадам все-таки стоило озвучить реальные причины, а не швыряться документами", "Куда бы ты не летел, ты берешь с собой себя. Каждый человек до последнего дня должен заниматься своим воспитанием", "Орда".
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