Сатурн начнет ретроградное движение 19 мая и пробудет в таком положении до 15 октября

Астрологи рассказали, как правильно провести это время, передает "РБК".

Так, рекомендуется заняться исправлением старых ошибок.

Также можно планировать долгосрочные цели, корректировать планы, цели и совершенствоваться.

Нужно отказаться от легкомысленности в поведении, ветрености, жадности, алчности. Необходимо направить положительные качества характера на продвижения себя.

В этот период может появиться возможность повышения профессиональной квалификации.

Важно избавиться от всего старого и отжившего, например, от вещей, отношений, работы и т. д.).

Что не желательно делать в период ретроградности Сатурна:

приступать к новым делам, когда возникают какие-либо идеи и возможности их осуществления

не соблюдать правила и законы

игнорировать старый опыт и дисциплину

подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия, покупать недвижимость, переезжать, заключать браки

проявлять неуважение к старшим и высшим по опыту/званию и т. д.

Кроме того мы писали, что эпицентр мая сулит трем знакам Зодиака невиданный успех, везение и разного рода позитивные перемены. Астрологи советуют этим избранным по-максимуму реализовать шансы, ведь таких может больше не быть.

Дева

Представители этого знака Зодиака смогут открыть в себе некий талант или страсть. На работе Дев ждет успех, но астрологи предупреждают, что нужно быть бдительными с коллегами и недоброжелателями. В личной жизни им предстоит принять некое важное решение.

Стрелец

Для Стрельцов - это отличное время, чтобы сходить в магазин за обновками. Одинокие представители знака могут повстречаться с весьма интригующей особой. Звезды также сулят им встречу с нужными людьми, которые кроме приятного общения позволят им хорошо подзаработать.

Рыба

В личной жизни представителей этого знака ждут новые завоевания, флирт, легкость. Но стоит помнить, что эти связи могут быть краткосрочными. Рыбам захочется обновок и впечатлений, поэтому стоит быть бдительными и следить за состоянием своего кошелька. Астрологи говорят, что приложив немного усилий они смогут начать белую полосу в жизни - личной, профессиональной, бытовой.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.

Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.