Сатурн начнет ретроградное движение 19 мая и пробудет в таком положении до 15 октября
Астрологи рассказали, как правильно провести это время, передает "РБК".
Так, рекомендуется заняться исправлением старых ошибок.
Также можно планировать долгосрочные цели, корректировать планы, цели и совершенствоваться.
Нужно отказаться от легкомысленности в поведении, ветрености, жадности, алчности. Необходимо направить положительные качества характера на продвижения себя.
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В этот период может появиться возможность повышения профессиональной квалификации.
Важно избавиться от всего старого и отжившего, например, от вещей, отношений, работы и т. д.).
Что не желательно делать в период ретроградности Сатурна:
- приступать к новым делам, когда возникают какие-либо идеи и возможности их осуществления
- не соблюдать правила и законы
- игнорировать старый опыт и дисциплину
- подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия, покупать недвижимость, переезжать, заключать браки
- проявлять неуважение к старшим и высшим по опыту/званию и т. д.
Кроме того мы писали, что эпицентр мая сулит трем знакам Зодиака невиданный успех, везение и разного рода позитивные перемены. Астрологи советуют этим избранным по-максимуму реализовать шансы, ведь таких может больше не быть.
Дева
Представители этого знака Зодиака смогут открыть в себе некий талант или страсть. На работе Дев ждет успех, но астрологи предупреждают, что нужно быть бдительными с коллегами и недоброжелателями. В личной жизни им предстоит принять некое важное решение.
Стрелец
Для Стрельцов - это отличное время, чтобы сходить в магазин за обновками. Одинокие представители знака могут повстречаться с весьма интригующей особой. Звезды также сулят им встречу с нужными людьми, которые кроме приятного общения позволят им хорошо подзаработать.
Рыба
В личной жизни представителей этого знака ждут новые завоевания, флирт, легкость. Но стоит помнить, что эти связи могут быть краткосрочными. Рыбам захочется обновок и впечатлений, поэтому стоит быть бдительными и следить за состоянием своего кошелька. Астрологи говорят, что приложив немного усилий они смогут начать белую полосу в жизни - личной, профессиональной, бытовой.
Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.
Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.