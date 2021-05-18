В Киеве умер знаменитый украинец, который отдал половину жизни футбольному клубу "Динамо"

Так, на 79-м году жизни скончался многолетний администратор киевского Динамо Александр Чубаров, сообщает официальный сайт футбольного клуба "Динамо".

Кроме того об его смерти написал журналист Семен Случевский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вновь печальная новость... Не стало Александра Федоровича Чубарова... Саша – отдельная страница динамовского, киевского, украинского, советского футбола. Сколько вместе было пройдено. Саша, ты с нами навсегда!" – написал Случевский.

А позже президент Динамо Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким Александра Федоровича и вспомнил, что его организаторские способности, глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Даже великий тренер Валерий Лобановский долгие годы доверял решения сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову.

Чубаров пришел на административную должность в столичный клуб в 1984-м году по приглашению Валерия Лобановского. Он проработал в "Динамо" до 2016-го. Александр Федорович был многолетним соратником легендарного тренера. То есть он отдал клубу 32 года, а его заслуги перед клубом неоценимы.

Украинцы в комментариях также высказывают свои соболезнования родным и близким Чубарова: "Как жаль ... царствие небесное, вечная память Саше... хороший был человек, всегда с позитивом", "Прекрасный человек..светлая память", "Вечная память".

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.