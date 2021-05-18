На дне Азовского моря в курортном городе Кирриловка, опасная находка пролежала много лет
Ежегодно перед началом летнего сезона сотрудники ГСЧС осуществляют аварийно-спасательное обслуживание мест массового отдыха населения на водных объектах.
Чистка акватория в этом году немало их удивила. Ведь спасатели обнаружили у побережья популярного курорта опасную находку, говорится в сюжете ТСН.Ранок.
На старую немецкую мину ныряльщики наткнулись, когда проходили дно пляжа с металлоискателем. Взрывное устройство проржавело насквозь, поэтому спасатели вызвали саперную группу. Угроза взрыва была довольно велика, ведь мина могла взорваться в любой момент и унести многие жизни.
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Противотанковую мину взрывотехники обезвредили уже на специальном полигоне. В общем водолазы успели обследовать более 170 тысяч квадратных метров акватории.
Стоит отметить, что без обследования и соответствующих разрешений на Запорожье не откроется ни одна база отдыха.
Также ранее сообщалось, что харьковчанин нашел на огороде 163 снаряда времен Второй мировой. Мужчина сразу обратился к спасателям.
Прибывшие на место пиротехники Межрегионального центра провели обследование прилегающей территории и насчитали там 163 единицы боеприпасов: 10 арт-снарядов диаметром 45 мм, и 153 минометные мины диаметром 50 мм.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места.
Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии.