В ночь на 18 мая скончался отец братьев Маси и Мустафы Найема, Мухаммад Наим

Он имел ученую степень в области психологических наук и в 1976 году занимал пост замминистра образования Афганистана.

О трагическом известии сообщил заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром", депутат Верховной Рады VIII созыва Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером ушел наш папа. Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить люблю самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили. Ему этот долг я уже не верну. Буду отдавать сыну", — написал Мустафа Найем и опубликовал фото своего отца.

Пользователи сети пишут свои слова соболезнования и поддержки семье Мустафы и вспоминают Мухаммеда Наима, как светлого и доброго человека: "Пусть земля будет пухом!", "Мои соболезнования! Это немыслимо тяжело", "Мустафа, мне очень жаль! Держись! Мои соболезнования".

Мухаммад Наим в 1976 году был заместителем министра образования Афганистана.

К сожалению, его жена, Роза Латифа, умерла в 1984 году. Ее жизнь оборвалась через 10 дней после рождения младшего сына. Мухаммад имел двоих сыновей и дочь Мариам Латифу.

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