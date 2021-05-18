Дети, на вид 12 – 14 лет, употребляли наркотики прямо на детской площадке

Для этого они сделали специальное самодельное устройство – "бульбулятор".



Инцидент произошел в Запорожье в районе Бабурки. Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.

На видео видно, как группа детей стоит вокруг теннисного стола. Одна девочка села на него и начала вдыхать наркотическое вещество.

Другие дети к ней присоединились и при помощи самодельного устройства из пластиковой бутылки, фольги и соломинки для напитков начали курить наркотическое вещество.

Один из мальчиков, который явно не впервые таким занимается, рассказывал об эффекте после наркотиков и показывал другим детям, как нужно это делать.

"Просто ты идешь, а у тебя листья будут фиолетовыми. У тебя будет голова идти кругом", – рассказал мальчик. На видео также слышно, как дети подбадривают девочку, повторяя: "Ева, давай! Дуй!".

В комментариях нашлось не мало пользователей сети, которые были поражены увидев соответствующие кадры: "Кошмар", "Это вообще без комментариев! Куда смотрят полиция и родители?! Вот вопрос на засыпку? И где вообще прокуратура и власти города?", "Почему наши города тонут в этой мерзости? Наше будущее с детства превращается в хлам!".

Напомним, что в Харьковской области, задержали мужчину, который хотел в рюкзаке из РФ перенести в Украине запрещенные вещества.

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