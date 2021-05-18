Другого выбора у него не было

18-летний парень боялся за своих родных и близких

Так, парень из индийского штата Телангана по имени Шива, заразившийся коронавирусом и в течение 11 дней жил на дереве, чтобы не подвергать опасности свою семью, сообщает The Print.

Молодой человек пошел на отчаянный шаг ради семьи, потому что в противном случае его родители, имеющие еще двоих детей, могли лишиться работы, а значит, и средств к существованию. Местные больницы принять Шиву не могли – они были переполнены.

Тогда студент соорудил из бамбука плот и прикрепил его к ветвям. Чтобы сидеть и лежать было удобно, он подложил несколько одеял. Поднимал пищу он к себе на веревках. С туалетом получилось куда сложнее: днем приходилось терпеть, чтобы безопасно для окружающих спуститься вечером и справить нужду в поле.

Мать парня пояснила, что сначала хотела, чтобы сына госпитализировали в больницу, но свободных коек в медучреждениях не нашли.

"Работники здравоохранения сказали нам изолировать сына, но не спросили, есть ли такая возможность. Мы проехали 5 километров до фельдшерского пункта в больнице, но там не было коек. Где бы мы его оставили?", – объяснила Анасуя, мать Шивы.

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