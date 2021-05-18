Патрульный сразу записал прямой эфир и рассказал украинцам об избиении
В Днепре патрульный заявил, что его избили коллеги-правоохранители в управлении патрульной полиции. Инцидент произошел в здании управления патрульной полиции на глазах у других "копов", но никто из них не остановил коллег.
Видео пострадавший патрульный опубликовал в YouTube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Старший сержант патрульной полиции Днепра Максим Калиняк заявил, что в последний рабочий день его вызвали к руководителю в кабинет и заставляли подписать "какой-то приказ".
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По его словам, он не согласился и сказал, что будет снимать это на камеру. В кабинете на тот момент находились руководитель и двое работников.
После этого двое его коллег схватили Калиняка и выбили из рук смартфон. Кроме того, они начали его избивать.
Мужчине разбили лицо, но он смог сбежать и вызвал следственно-оперативную группу. По словам патрульного, избиение произошло в присутствии комбата 2-го батальона патрульной полиции.
Потерпевший старший сержант хотел поехать в Киев и обратиться к депутатам и президенту, чтобы рассказать о коррупции, произволе, нарушениях закона в управлении патрульной полиции Днепра.
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