Во Львове авто, в котором ехали супруги с маленьким ребенком, попало в сокрушительное ДТП
Так, во Львове женщина-водитель столкнулась сразу с двумя трамваями. По предварительным данным, женщина пыталась обогнать попутный электротранспорт, как на встречу выехал еще один трамвай, говорится в сюжете "ТСН. Ранок".
К счастью, на водительском сидении сработали подушки безопасности. В результате аварии автомобиль сильно пострадал его раздробило полностью и буквально помяло, поэтому ремонту тот не подлежит. В легковушке вырвались колеса и помялась передняя часть.
Также уточняется, что в результате ДТП легковушка попала под колеса электротранспорта.
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Известно, что женщину и ее трехлетнюю дочь, которая была в автомобильном кресле на заднем сидении госпитализировали в ближайшую больницу.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.
Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.