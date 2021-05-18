Во Львове авто, в котором ехали супруги с маленьким ребенком, попало в сокрушительное ДТП

Так, во Львове женщина-водитель столкнулась сразу с двумя трамваями. По предварительным данным, женщина пыталась обогнать попутный электротранспорт, как на встречу выехал еще один трамвай, говорится в сюжете "ТСН. Ранок".

К счастью, на водительском сидении сработали подушки безопасности. В результате аварии автомобиль сильно пострадал его раздробило полностью и буквально помяло, поэтому ремонту тот не подлежит. В легковушке вырвались колеса и помялась передняя часть.

Также уточняется, что в результате ДТП легковушка попала под колеса электротранспорта.

Известно, что женщину и ее трехлетнюю дочь, которая была в автомобильном кресле на заднем сидении госпитализировали в ближайшую больницу.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.