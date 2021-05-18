В центре Тернополя мать жестоко избила своего 10-летнего сына

Удары она наносила скейтом. Мальчик оказался в больнице с многочисленными травмами головы и рассказал врачам, что мама избила его скейтом.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Центра ЭМП на Тернопольщине Михаил Джус.

"Бригада скорой помощи выезжала на улицу Воссоединения, где оказывала помощь 10-летнему пациенту. По словам мальчика, мама нанесла ему телесные повреждения с помощью скейта", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу и у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, ссадины за левой ушной раковиной.

Мальчику оказали экстренную медицинскую помощь и оставили в больнице для дальнейшего наблюдения и лечения.



Также ранее сообщалось, что в полицию позвонили медики "скорой" и сообщили о том, что они констатировали смерть мужчины из-за сильных телесных повреждений.

Выяснилось, что в тот вечер между дочерью и ее 61-летним отцом возник конфликт. Пьяная женщина ударила своего отца ножом в грудь - потерпевший скончался. Правоохранители по данному факту начали уголовное производство. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, неадекват зверски избил племянника, все закончилось трагично.

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