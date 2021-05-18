В школах часто происходят ситуации, когда нарушают права учеников, их родителей и учителей
Недавно директор лицея в Сосновке Львовской области затравила старшеклассниц за внешний вид и неоднократно обзывала их нелицеприятными прозвищами.
Педагог получила по заслугам, ведь ее отправили под суд и назначили наказание в виде штрафа. Об этом сообщили в постановлении Сокальского суда.
Скандал разгорелся еще в марте 2021 года. Директор Сосновского лицея с сентября 2020 года по март 2021 года регулярно травила учеников 7 и 10 класса. Она обзывала девочек "королевами бомжей", отправляла их к цыганам и в психушку, называла "мисс секонд-хенда", "мисс помойка" и сообщала 10-классницам, что они похожи на трансвеститов.
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Она упрекала подростков, что они носят спортивные и дырявые брюки: "в таких брюках ходят в конюшню, но не больше". Также педагог упрекнула девушек, которые надевают платки: "что за манера. Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-нибудь шаль, а накрыться платком, как баба 30-ти лет. Девочки, это не одежда".
Директор, среди прочего, обратила внимание одной из школьниц на целлюлит и заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.
Правоохранители Червоноградского отдела полиции составили протокол об админнарушении на директора лицея за буллинг в отношении учеников, ведь это аморальный поступок и иначе нельзя было.
Во время заседания 13 мая протокол о Наталии Щербань рассмотрел Сокальский районный суд. Судья Татьяна Струс признала Наталью Щербань виновной в буллинге в отношении учеников и оштрафовала ее на 1360 гривен. Добавим, что Щербань не признала своей вины.
апомним, родители забили тревогу из-за новых "правил", документ.
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