Валерий Леонтьев с каждым годом все молодеет, на новом фото его и вовсе не узнали
В начале прошлого года, еще до введения карантина, Валерий появился на сцене, как всегда бодрый и красивый, пел и танцевал как всегда. А потом резко улетел в США.
У исполнителя "Казановы" в Америке находится жена Людмила Исакович, с которой поп-певец живет 48 лет, пишет Оdnaminyta.com.
Поклонники признались, что Леонтьева трудно узнать на снимке. Многие связывают это с многочисленными пластическими операциями и уколами красоты.
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29 января Игорь Крутой, который тоже живет во Флориде, поделился постом о том, что Валерий с женой приехали к нему в гости. И поклонники ужаснулись переменам во внешности кумира и он совершенно на себя не похож.
Затем в Сети всплыло еще одно фото Валерия из США. На нем виден худой, изнеможенный Леонтьев, мало похожий на крепкого, накачанного себя, каким его видели год назад.
Когда в сети появился новый снимок Леонтьева без макияжа, поклонники огорчились, увидев резко постаревшую знаменитость.
"Неудачное фото, какой-то жалкий старичок", "Долго не могла понять Хакамада или Леонтьев", "Да… Не только у меня был тяжелый год", — высказывались они.
Напомним, скандалом обернулся выход 71-летнего Леонтьева на сцену, видео: "Пьяным показывал шпагаты и...",
Как сообщала Politeka, новая внешность 71-летнего Леонтьева вызвала оторопь, перестарался.
Также Politeka писала, что Басков дал жару с Артуром Пирожковым и Леонтьевым, один краше другого.