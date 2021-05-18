Что же с ним произошло?

Валерий Леонтьев с каждым годом все молодеет, на новом фото его и вовсе не узнали

В начале прошлого года, еще до введения карантина, Валерий появился на сцене, как всегда бодрый и красивый, пел и танцевал как всегда. А потом резко улетел в США.

У исполнителя "Казановы" в Америке находится жена Людмила Исакович, с которой поп-певец живет 48 лет, пишет Оdnaminyta.com.

Поклонники признались, что Леонтьева трудно узнать на снимке. Многие связывают это с многочисленными пластическими операциями и уколами красоты.

29 января Игорь Крутой, который тоже живет во Флориде, поделился постом о том, что Валерий с женой приехали к нему в гости. И поклонники ужаснулись переменам во внешности кумира и он совершенно на себя не похож.

Затем в Сети всплыло еще одно фото Валерия из США. На нем виден худой, изнеможенный Леонтьев, мало похожий на крепкого, накачанного себя, каким его видели год назад.

Когда в сети появился новый снимок Леонтьева без макияжа, поклонники огорчились, увидев резко постаревшую знаменитость.

"Неудачное фото, какой-то жалкий старичок", "Долго не могла понять Хакамада или Леонтьев", "Да… Не только у меня был тяжелый год", — высказывались они.

Напомним, скандалом обернулся выход 71-летнего Леонтьева на сцену, видео: "Пьяным показывал шпагаты и...",

Как сообщала Politeka, новая внешность 71-летнего Леонтьева вызвала оторопь, перестарался.

Также Politeka писала, что Басков дал жару с Артуром Пирожковым и Леонтьевым, один краше другого.