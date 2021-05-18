Пассажиры устроили массовое побоище в аэропорту
Так, в лондонском аэропорту Лутон, который является базой для лоукостера Wizz Air, пассажиры устроили массовую драку. Конфликт якобы начался из-за того, что один из пассажиров бросил в другого бутылку с водой в ответ на оскорбления его спутницы, пишет Аvianews.
О чем они спорили, очевидцы не знают, поскольку перепалка велась не на английском языке.
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Сообщается, что пассажиры лупили друг друга руками и ногами. Один из участников драки даже схватился было за мусорную корзину, чтобы использовать ее, как дополнительное орудие. Но она оказалась слишком тяжелой.
В результате потасовки было арестовано 17 человек, 11 из них были выпущены под залог. Также четверым пассажирам пришлось отправиться в больницу для оказания необходимой медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что на утреннем рейсе Анталия-Запорожье самолет был полностью забит украинцами, вдруг послышались крики двух пассажирок.
Очевидцы рассказывают, что подрались две женщины. В одной на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй девушке, которая моложе.
Напомним, что в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.
Как сообщала Politeka, дружеские посиделки в Харькове переросли в драку, в ход пошел топор: кадры с места событий.
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