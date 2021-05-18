В Укрaине появится новая монетa номиналом одна гривнa

Национальный банк Украины 17 мая вводит в обращение золотую памятную монету "1 Гривна", сообщает пресс-cлужба регулятора.

"Она воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневековой европейской государства Руси-Украины - князю Киевскому Владимиру Великому", - говорится в сообщении.

Монета изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки - "анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, диаметр - 25,0 мм, гурт (ребро – ред.) монеты - гладкий. Отчеканена эта золотая памятная монета была в 2010 году тиражом 500 штук", - отмечают в НБУ.

Отметим, в НБУ ожидают повышенных спрос на памятную монету "1 Гривня". Поэтому ее хотят продавать на электронных аукционах. Ожидается, что это позволит на прозрачных и конкурентных началах удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, других юридических и физических лиц.

Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты Украины "1 Гривна" состоялся в день ее введения в оборот - 17 мая.

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