Мальчик оказался сам из-за недосмотра родителей

На Буковине четырехлетний мальчик выпал со второго этажа недостроенного здания. Он упал на траву всего в нескольких сантиметрах от бетонных плит, что спасло ему жизнь. Узнав об этом, его пьяная мать сбежала, говорится в сюжете ТСН.

Уточняется, что родители оставили малого без присмотра и тот с соседскими детьми пошел играть на недострой. Когда вылез на подоконник — полетел вниз. Трава на месте падения парня до сих пор примята. Он чудом остался жив, говорит соседка, которая первой примчалась на детские крики.

Ребенка госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики два дня боролись за жизнь парня.

Недострой, где едва не погиб Павлик, находится в 30 метрах от его дома. Путь сюда лежит через поле. Пока парень играл, его родители устроили дома застолье.

Когда мать узнала о происшествии, то сразу сбежала с места жительства. В итоге женщину нашли, но она была настолько пьяная, что не понимала, о чем идет речь. Сейчас 35-летняя Юлиана в больнице, дежурит у постели Павлика. Что случилось - четко объяснить не может. С тем, что ребенок был без присмотра - не соглашается.

У женщины трое детей, двум старшим сыновьям - 7 и 9 лет. Они часто гуляют без присмотра, говорят соседи. Родители пьянствуют и живут за счет выплат на трех детей. А два года назад их пытались лишить прав на сыновей, но суд отказал.



Напомним, неадекват зверски избил племянника, все закончилось трагично.

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