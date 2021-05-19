В Днепре разыскивают парня, который поехал на службу в воинскую часть и пропал по дороге
21-летний Владислав Ковтонюк пропал. Парень не выходит на связь с родственниками с 13 мая, о его местонахождении на данный момент ничего не известно.
Жителей города и области просят помочь в поисках пропавшего, сообщает местный ресурс "Днепр оперативный".
Примерно в 5:30 13 мая он вышел из дома на улице Калиновой и должен был направиться в воинскую часть в Гвардейское, однако туда так и не доехал. Также есть неподтвержденная информация, что 17 мая пропавшего видели в Днепре на проспекте Петра Калнышевского.
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Приметы пропавшего без вести парня: его рост 185 см, телосложение плотное, волосы у парня темные и коротко подстрижены.
В день исчезновения 21-летний Владислав Ковтонюк был одет в черные спортивные штаны, черную футболку, серую толстовку с капюшоном, и черные с белой подошвой кроссовки.
Если кому-то известна хоть какая-либо информация о местонахождении 21-летнего Владислава Ковтонюка, то просьба сообщить об этом по телефонам: 098-172-11-84 (поиск пропавших детей в Днепре) или 098-507-10-62 (Лилия, мать).
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