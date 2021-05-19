Двум школьницам стало плохо, потому пришлось срочно вызывать скорую помощь

В частности, в Запорожье в одной из школ Хортицкого района две ученицы 2010 рождения (им по 10-11 лет) отравились неизвестным веществом. В результате их госпитализировали во время урока в больницу и медики там сделали все возможное, чтобы их спасти.

Об этом сообщают на Facebook-странице Запорожского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф.

"На месте происшествия работали одна фельдшерская и одна врачебная бригады. После оказания медицинской помощи пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Чем именно отравились школьницы - пока неизвестно. Также врачи не сообщают, в каком состоянии находятся сейчас 11-летние девочки.

Кроме того, правоохранители пока не сообщали об открытии уголовного производства по этому факту.

Также ранее сообщалось, что две несовершеннолетние жительницы города Умань отравились, приняв медицинский препарат "Дротаверин". Одна из двух девочек госпитализирована.

Две ученицы 8-го класса решили поставить эксперимент, закончившийся отравлением и госпитализацией одной из них. Несовершеннолетние приняли за один раз 10 таблеток. Сейчас свои действия уманьские школьницы объясняют тем, что хотели обратить на себя внимание любимых родителей.

Напомним, что появились подробности отравления двух школьниц под Киевом.

Как сообщала Politeka, трагедия разыгралась в одной из школ Боярки.

Также Politeka писала, что в Харькове юная спортсменка отравилась аэрозолем.