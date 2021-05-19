НБУ на 19 мая 2021 года установил официальный курс Так, курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар, пишет РБК.

Аналитики ожидают, что в ближайшую неделю курс доллара продолжит падать. По их прогнозу, уже через неделю на межбанке он достигнет 27,4 гривен.

Спрос на валюту, по мнению финансистов, в ближайшее время расти не будет, поэтому курс будет достаточно стабильным и приятным для простых украинцев. Впрочем, расслабляться не стоит, поскольку уже с осени гривна начнет постепенно девальвировать.

К концу года она может подешеветь до 28,8 гривен за доллар.

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