Уже затопило села и дороги

Местами уровень воды поднялся более чем на два метра

Соседняя Словакия страдает от наводнения. Самый высокий красный уровень опасности объявили в районах Жилина, Приевидза, Бановце-над-Бебраву, Топольчане, Жарновица, Банско-Бистрица, Текеребес и Кошице, пишет издание Paramete.

В результате сильных ливней, которые прокатились по Словакии, были затоплены улицы, подвалы зданий, обесточены населенные пункты, а также повреждены автомобили, которые буквально плавают в калюжах.

Вследствие интенсивных дождей, полноводная река прорвала дамбу и затопила село Рудный-над-Гроном. Сильное течение подхватило мужчину, которого впоследствии нашли мертвым.

Также были подтоплены несколько сел, жителей срочно которых пришлось эвакуировать.

Большинство автодорог заблокированы. Тысячи домов остались без электричества, а в магазинах пустые полки, потому что напуганные люди бросились запасаться продуктами.

Также ранее сообщалось, что на Волыни в области уже подтопило 25 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов, в реках поднялся уровень воды, движение транспорта в затопленных селах практически остановилось.

Напомним, что украинцев экстренно предупредили о новой опасности, какие районы под угрозой.

Также Politeka писала, что серьезная опасность надвигается на Украину, какие области под ударом.

Ранее Politeka сообщала, что стихия не оставила шансов Киеву, транспорту некуда деваться.