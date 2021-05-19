В Днепре двое пьяных мужчин устроили скандал в ветеринарной клинике
Так, пьяные мужчины привезли собаку с подозрением на укус клеща. Но поскольку собака не нуждалась в экстренной помощи, мужчин попросили подождать. Через это они начали скандалить.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на слова сотрудников ветклиники.
После этого мужчины устроили скандал, все из-за клеща, с нецензурной лексикой. Затем к ним присоединилась жена хозяина собаки, и они стали угрожать сжечь клинику.
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Сотрудники заведения вызвали охрану, а те, в свою очередь - полицию. Однако обошлась без особых происшествий и охранники смогли справиться своими силами. Собаку осмотрел врач, а позже его забрал один из знакомых хозяина собаки.
Также ранее сообщалось, что трое пьяных мужчин утроили драку в супермаркете Харьковщины. Охранник сделал посетителям замечание за неправомерное поведение, Возник конфликт, переросший в драку.
Так, трое нетрезвых мужчин возрастом 23 и 28 лет (третий устанавливается) избили двух охранников возрастом 38 и 34 года, а также 52-летнего покупателя. По фактам причинения телесных повреждений полицейские открыли три уголовных производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что неадекват зверски избил племянника, все закончилось трагично: озвучен приговор.
Как сообщала Politeka ранее, что в Киеве хулиган бросился с ножом на прохожих, которые сделали ему замечание.
Также Politeka писала, что мужчина решил наказать соседку за вмешательство в личную жизнь.