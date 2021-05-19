Много пострадавших и жертв

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария

Так, автомобиль Renault Kangoo столкнулся с автовозом Scania и еще одним авто Chevrolet Cruze. Предвадительно установлено, что Renault выехал на полосу встречного движения.

Об этом сообщает управление ГСЧС во Львовской области.

В результате столкновения на месте погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, из автомобиля Renault Kangoo. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата проводили работы по деблокированию тел погибших из автомобиля.

Грузовым автомобилем Scania с прицепом управлял житель села Голики Славутского района Хмельницкой области 1959 года рождения.



На место выехали сотрудники ГСЧС. Спасательная служба деблокировала погибших из авто с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

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