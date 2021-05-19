Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария
Так, автомобиль Renault Kangoo столкнулся с автовозом Scania и еще одним авто Chevrolet Cruze. Предвадительно установлено, что Renault выехал на полосу встречного движения.
Об этом сообщает управление ГСЧС во Львовской области.
В результате столкновения на месте погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, из автомобиля Renault Kangoo. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата проводили работы по деблокированию тел погибших из автомобиля.
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На место выехали сотрудники ГСЧС. Спасательная служба деблокировала погибших из авто с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.
Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.
Правоохранители уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.
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