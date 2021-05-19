Что известно на данный момент

При осмотре тела погибшего обнаружили ранения и множественные ушибы

Сегодня утром в Днепровском районе Киева правоохранители нашли тело 27-летнего мужчины с 18 ножевыми ранениями и многочисленными ушибами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Фейсбуке.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 19 мая. Около 07:00 на спецлинию 102 позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без каких-либо признаков жизни.

По указанному адресу сразу прибыли правоохранители и кинологи с собаками. При осмотре тела погибшего мужчины судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы, которые были нанесены убитому. В ходе следствия также устоновили, что убитым мужчиной оказался 27-летний местный житель.

Правоохранители также добавили, что причина смерти 27-летнего киевлянина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для виновного - лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.