При осмотре тела погибшего обнаружили ранения и множественные ушибы
Сегодня утром в Днепровском районе Киева правоохранители нашли тело 27-летнего мужчины с 18 ножевыми ранениями и многочисленными ушибами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Фейсбуке.
По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 19 мая. Около 07:00 на спецлинию 102 позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без каких-либо признаков жизни.
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По указанному адресу сразу прибыли правоохранители и кинологи с собаками. При осмотре тела погибшего мужчины судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы, которые были нанесены убитому. В ходе следствия также устоновили, что убитым мужчиной оказался 27-летний местный житель.
Правоохранители также добавили, что причина смерти 27-летнего киевлянина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для виновного - лишение свободы на срок до 15 лет.
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