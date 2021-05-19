Украину накрыли дожди с грозами и штормовой ветер

Улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах, говорится в сюдете издания "Апостроф".

Так, например, в Червонограде Львовской области затопило улицы, машины там плавали в воде. Десятки авто заглохли.

Во Львове прохожим пришлось переходить дорогу по колено в воде.

На Волыни несколько улиц превратились в реки, вода местами достигала метра.

В городе Ровно большинство автомобилей плыли по улицам.

Местами Украина осталась без электричества.

По состоянию на сегодняшнее утро были обесточены 23 населенных пункта в четырех областях.

Кроме того мы писали, что в Киеве из-за сильного ливня с градом провалился асфальт.

В яму провалился припаркованный элитный автомобиль.

"Я почему то думаю что как всегда будет виноват водитель потому что припарковался", - написал пользователь сети.

На место выехали спасатели, информации о пострадавших нет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.