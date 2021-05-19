Украину накрыли дожди с грозами и штормовой ветер
Улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах, говорится в сюдете издания "Апостроф".
Так, например, в Червонограде Львовской области затопило улицы, машины там плавали в воде. Десятки авто заглохли.
Во Львове прохожим пришлось переходить дорогу по колено в воде.
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На Волыни несколько улиц превратились в реки, вода местами достигала метра.
В городе Ровно большинство автомобилей плыли по улицам.
Местами Украина осталась без электричества.
По состоянию на сегодняшнее утро были обесточены 23 населенных пункта в четырех областях.
Кроме того мы писали, что в Киеве из-за сильного ливня с градом провалился асфальт.
В яму провалился припаркованный элитный автомобиль.
"Я почему то думаю что как всегда будет виноват водитель потому что припарковался", - написал пользователь сети.
На место выехали спасатели, информации о пострадавших нет.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.