По мнению ученых, отсоединение айсберга от шельфа не связано с глобальным потеплением

От Антарктиды откололся огромный айсберг А-76, который на сегодняшний день считается крупнейшим в мире.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Размеры ледяной глыбы составляют 170 километров в длину и 25 – в ширину, её площадь – 4320 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Майорки.

Выяснилось, что айсберг откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера – Ронне в море Уэдделла. Крупный объект был идентифицирован Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире, которым ранее считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла. Нынешний рекордсмен по площади в пять раз больше, чем Киев.

Также ранее сообщалось, что по мнению некоторых специалистов, ледовой покров на территории Арктики может полностью растаять в течение ближайших 15 лет.

Британские ученые поделились прогнозом по поводу судьбы арктических ледников. Результаты последних исследований на эту тему уже появились на страницах издания Nature Climate Change.

Напомним, космические тела осветили ночное небо над Землей, люди не верят своим глазам.

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