Женщина явно не знакома с законами Украины, их стоило бы узнать перед полетом

В аэропорту Харькова 17 мая украинка вместе с детьми выбросила загранпаспорта и оскорбительно высказывалась в адрес Украины из-за того, что ее не пустили в Турцию.

В Госпогранслужбе Украины отреагировали на скандальное видео в сети. Начальник Харьковского погранотряда Максим Бояр рассказал в комментарии телеканалу "Simon", почему женщину не пустили в Турцию.

По словам руководителя пресс-службы, никаких сцен со скандалом вчера женщина во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Харьков", когда ей объяснили причину отказа в пропуске из-за отсутствия нужного документа, не устраивала. На все оформление с общением ушло около 5 минут.

"Не пропустили потому, что у нее были не все документы, а именно отсутствовало нотариально заверенное согласие на выезд за границу одного из родителей", - объяснил Бояр.

К тому же заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook сообщил, что за оскорбление в адрес государства и народа Украины у нас не предусмотрена ответственность, но женщину привлекут за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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