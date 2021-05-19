Женщина явно не знакома с законами Украины, их стоило бы узнать перед полетом
В аэропорту Харькова 17 мая украинка вместе с детьми выбросила загранпаспорта и оскорбительно высказывалась в адрес Украины из-за того, что ее не пустили в Турцию.
В Госпогранслужбе Украины отреагировали на скандальное видео в сети. Начальник Харьковского погранотряда Максим Бояр рассказал в комментарии телеканалу "Simon", почему женщину не пустили в Турцию.
По словам руководителя пресс-службы, никаких сцен со скандалом вчера женщина во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Харьков", когда ей объяснили причину отказа в пропуске из-за отсутствия нужного документа, не устраивала. На все оформление с общением ушло около 5 минут.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен оконфузилась на вечеринке для избранных: "Как у Каменских"
Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого"
В Одессе запретят проезд по известной трассе, но не всем: кого коснется в первую очередь
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
"Не пропустили потому, что у нее были не все документы, а именно отсутствовало нотариально заверенное согласие на выезд за границу одного из родителей", - объяснил Бояр.
К тому же заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook сообщил, что за оскорбление в адрес государства и народа Украины у нас не предусмотрена ответственность, но женщину привлекут за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Напомним, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности.
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.