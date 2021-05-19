На детской площадке в Северодонецке Луганской области прогремел взрыв

В результатеЧП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Около 17.00 на "102" поступило сообщение, что на детской площадке на улице Энергетиков произошел взрыв, в результате которого ранена 9-летняя девочка. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли еще два таких же патрона. Оказалось, что их нашли ребята, которые живут в этом же дворе. Парни спрятали найденные патроны в кустах, где их и подобрала девочка.

Девочку, которая пострадала в результате происшествия, забрали в больницу, ей диагностировали рассечение брови.

Сейчас следователи решают вопрос о квалификации события. Продолжается расследование.

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