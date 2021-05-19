В городе Знаменка Кировоградской области пропал боец ​​АТО 42-летний Сергей Ильющенков

Его жена Ирина Ильющенкова рассказала ТСН, что 11 мая утром он вернулся домой после дежурства, отдохнул и около полудня на велосипеде отправился в местную автошколу, где проходил курсы для получения водительского удостоверения.

Когда муж не вернулся домой, его жена поехала в местную автошколу, но там ей сказали, что никаких занятий в тот день у них не было, и его там не видели. То есть он ушел на курсы, которых не было.

Все вещи мужа дома: паспорт, военное удостоверение, жетоны, одежда, часы, телефон. Единственное, что не может найти - банковскую карточку мужа, но, чтобы проверить банковские счета и движении средств на них, необходимо решение суда, которого у нее пока нет. Родные мужчины сразу обратились в полицию.

"Военные и правоохранители проверили посадки, заброшенные здания, у нас тут рядом лес, тоже там искали - никаких зацепок нет. В пятницу обошли другой микрорайон. Мое сообщение в соцсети об исчезновении мужа увидела незнакомая женщина и сообщила, что нашли тело повешенного человека с велосипедом в другом районе Кировоградской области. Но следователь, которая ведет это дело, выяснила, что это не он. Куда Сергей мог деться, я не знаю", - добавила Ирина Ильющенкова.

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