История с ребенком, который получил пулевое ранения в голову в школьном тире, закончилась печально

Стало известно, что девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы № 34 Артем Попов, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2, умер.

Об этом сообщает Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

"Не хватит слов, чтобы выразить всю печаль и боль... Когда трагически обрывается юная жизнь - весь мир становится беднее, исчезают неповторимые мечты и стремления, и только в памяти родных и близких сохраняется частичка чистой души, которая отлетела в мир иной", - говорится в сообщении.

Также департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета выразил свои соболезнования родным Артема.

Напомним, что трагедия произошла месяц назад, в понедельник, 19 апреля, в черкасской гимназии. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, где ему срочно провели операцию и вытащили из головы пулю. Врачи отмечали, что пуля полностью прошла через мозг мальчика.

Также сообщалось, что тренера, который проводил занятия в тире детско-юношеской школы №2, отстранили. Специалисты провели проверку помещений всех тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.

Напомним, что появились подробности отравления двух школьниц под Киевом.

Как сообщала Politeka, трагедия разыгралась в одной из школ Боярки.

Также Politeka писала, что в Харькове юная спортсменка отравилась аэрозолем.