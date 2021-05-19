История с ребенком, который получил пулевое ранения в голову в школьном тире, закончилась печально
Стало известно, что девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы № 34 Артем Попов, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2, умер.
Об этом сообщает Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.
"Не хватит слов, чтобы выразить всю печаль и боль... Когда трагически обрывается юная жизнь - весь мир становится беднее, исчезают неповторимые мечты и стремления, и только в памяти родных и близких сохраняется частичка чистой души, которая отлетела в мир иной", - говорится в сообщении.
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Также департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета выразил свои соболезнования родным Артема.
Напомним, что трагедия произошла месяц назад, в понедельник, 19 апреля, в черкасской гимназии. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, где ему срочно провели операцию и вытащили из головы пулю. Врачи отмечали, что пуля полностью прошла через мозг мальчика.
Также сообщалось, что тренера, который проводил занятия в тире детско-юношеской школы №2, отстранили. Специалисты провели проверку помещений всех тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.
Напомним, что появились подробности отравления двух школьниц под Киевом.
Как сообщала Politeka, трагедия разыгралась в одной из школ Боярки.
Также Politeka писала, что в Харькове юная спортсменка отравилась аэрозолем.