Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников ярким образом на светском мероприятии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети свой образ со светского мероприятия – презентации модной коллекции Андре Тана и Кати Осадчей.

На новом снимке Илона запечатлена в фотозоне мероприятия, она с легкой улыбкой на лице позирует фотографу. Перед камерой хореограф появилась в стильном образе – на ней широкие красные брюки и белоснежный пиджак, под которым выглядывает интересная черно-белая блуза. Свой образ красотка дополнила лодочками на шпильках и небольшой светлой сумочкой. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Гвоздева заговорила о цветах и их значении, а также о знаках судьбы. "Возможно я не сильно верю в знаки судьбы, числа и не гадаю на картах, но, когда выбираю одежду, всегда обращаю внимание на цветовую гамму и какой посыл и энергетику несёт этот цвет. И если впереди важное мероприятие, на котором хочу произвести хорошее впечатление, всегда выбираю любимый цвет. Мои любимые цвета: красный, чёрный, белый, шоколадный, желтый/золотой, голубой, фуксия, бордо, изумрудный", - рассказала Илона.

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