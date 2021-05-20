В Турции в результате ДТП погибли двое украинских студентов - Анастасия Пришко и Александр Попов

Влюбленные были студентами Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

Как сообщает "Обозреватель", в этом же автомобиле ехали еще двое украинцев. Им повезло выжить и сейчас находятся в больнице.

Молодая пара буквально недавно отправилась в Турцию в путешествие и на страничке девушки в Instagram опубликованы последние фотографии из курортной страны.

Пара очень любила путешествовать и успела побывать в Стокгольме, Барселоне, Париже, Мюнхене.

"Настя всегда была такой. Красивая, с улыбкой на лице. Она была счастлива вместе со своим Сашей. Они любили друг друга. Мне очень жаль", – говорит подруга девушки.

Глава Студенческой рады при областной администрации Никита Ковалевский вспомнил, что влюбленные успевали работать и хорошо учиться, оба были на 4-м курсе, в этом году должны были защищать бакалаврскую дипломную работу.



16 мая Саша и Настя, а также их друзья Владислав Зыкран и Анастасия Нестеренко, арендовали автомобиль и поехали в Анталию. Неожиданно друг погибших потерял контроль над управлением, машина вылетела в поле и перевернулась.

Александр погиб на месте, Анастасия скончалась через несколько часов в больнице. Они встречалась два с половиной года.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.