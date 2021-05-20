В Польше заявили о нехватке украинских заробитчан
Об этом стало известно из данных аналитического центра одной из популярных международных компаний по трудоустройству, пишет "Минфин".
В Польше из-за пандемии остаются постоянные рабочие из Украины, но это не решает проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве.
В пик сезона польским фермерам нужно ежегодно около 100 тыс. сезонных работников и большинство из них - украинцы.
Польские рабочие в основном едут в Германию, Нидерланды и скандинавские страны, где платят больше.
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В 2021-м предложений работы в Польше, связанной с гастрономией и гостеприимством , в частности, нужны официанты, бармены, горничные и повара.
Ранее мы писали, что в столичном метро вандалы растрощили важные аппараты.
Об этом 19 мая передали в КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
Оборудование разгромили на станциях "Университет", "Крещатик" и "Академгородок", а на "Арсенальной" его пытались вынести.
Всего для столичной подземки были закуплены 52 дефибриллятора, которые разместили в пассажирских зонах.
"Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров у оборудования кажутся подозрительными", - сообщила администрация метрополитена.
Дефибриллятор может спасти жизнь человеку, и нужно ответственно относиться к оборудованию.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.