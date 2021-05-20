Момент падения самолета в белорусских Барановичах попал на видеорегистратор автомобиля
На записи видеорегистратора, размещенной в Youtube, видно, что после падения самолета на земле появилась огромная вспышка огня, а в небо поднялся столб черного дыма (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
При этом автор видео по имени Александр рассказал белорусскому изданию Intex-press о том, что осталось за кадром.
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К месту падения водитель приехал одним из первых. В это время один из пилотов лежал на земле возле дома.
"Куски самолета, дым, запах керосина… Люди выбежали на улицу, думали, что бомба взорвалась. Соседи позвонили в пожарку. Мы только по шлему определили, что это пилот. Второго мы не видели", - рассказал Александр.
Напомним, что трагедия произошла в Восточном микрорайоне днем 19 мая.
Во время крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130, случившегося в Барановичах, погибли два летчика — командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы майор Андрей Ничипорчик (1987 года рождения) и лейтенант Никита Куконенко (1998 года рождения) — летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной базы. Оба летчика были женаты, у Андрея Ничипорчика трое детей.
Напомним, самолет упал рядом с жилыми домами, черный дым видно издалека: первые кадры авиакатастрофы в Беларуси.
Как сообщала Politeka, украинки устроили драку в самолете, кадры беспредела.
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