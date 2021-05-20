В Херсонской области удерживали десятки людей с наркотической и алкозависимостью

Об этом сообщили в управлении СБУ в Херсонской области в Facebook.

Оперативниками установлено, что "руководителем" заведения является пастор одной из местных церквей.

Пастор вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации.

Вместо терапии пациенты бесплатно работали на организаторов.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Снежить начало с утра: зима обрушилась на украинскую землю в разгаре мая, фото аномалии

Тина Кароль после заявлений Дана Балана решила не молчать: "Я тебе не прощу это..."

Заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…»

Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Показать еще

В так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек.

"Пациентов" привлекали к хозяйственным и строительным работам. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали.

Теперь огранизаторам "центра помощи" светит лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее мы писали, что Украину накрыли дожди с грозами и штормовой ветер

Улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах, говорится в сюдете издания "Апостроф".

Так, например, в Червонограде Львовской области затопило улицы, машины там плавали в воде. Десятки авто заглохли.

Во Львове прохожим пришлось переходить дорогу по колено в воде.

На Волыни несколько улиц превратились в реки, вода местами достигала метра.

В городе Ровно большинство автомобилей плыли по улицам.

Местами Украина осталась без электричества.

По состоянию на сегодняшнее утро были обесточены 23 населенных пункта в четырех областях.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.