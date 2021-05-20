В Херсонской области удерживали десятки людей с наркотической и алкозависимостью

Об этом сообщили в управлении СБУ в Херсонской области в Facebook.

Оперативниками установлено, что "руководителем" заведения является пастор одной из местных церквей.

Пастор вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации.

Вместо терапии пациенты бесплатно работали на организаторов.

В так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек.

"Пациентов" привлекали к хозяйственным и строительным работам. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали.

Теперь огранизаторам "центра помощи" светит лишение свободы на срок до 12 лет.