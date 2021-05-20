В Херсонской области удерживали десятки людей с наркотической и алкозависимостью
Об этом сообщили в управлении СБУ в Херсонской области в Facebook.
Оперативниками установлено, что "руководителем" заведения является пастор одной из местных церквей.
Пастор вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации.
Вместо терапии пациенты бесплатно работали на организаторов.
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В так называемом реабилитационном центре находилось до 80 человек.
"Пациентов" привлекали к хозяйственным и строительным работам. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали.
Теперь огранизаторам "центра помощи" светит лишение свободы на срок до 12 лет.
Ранее мы писали, что Украину накрыли дожди с грозами и штормовой ветер
Улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах, говорится в сюдете издания "Апостроф".
Так, например, в Червонограде Львовской области затопило улицы, машины там плавали в воде. Десятки авто заглохли.
Во Львове прохожим пришлось переходить дорогу по колено в воде.
На Волыни несколько улиц превратились в реки, вода местами достигала метра.
В городе Ровно большинство автомобилей плыли по улицам.
Местами Украина осталась без электричества.
По состоянию на сегодняшнее утро были обесточены 23 населенных пункта в четырех областях.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.