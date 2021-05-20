"Индийский" штамм коронавируса стал международной угрозой

Штамм выявили уже в 30 странах, среди которых наши близкие соседи Польша и Румыния. В Украине опасаются, что опасный штамм появится и в нашей стране, ведь он был обнаружен у границ.

В частности, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Свою озабоченность по этому поводу выразил и бывший министр здравоохранения Максим Степанов, пишет КП в Украине.

Также этот опасный штамм обнаружила Италия, Испания, Франция, с которыми Украина не прерывает авиа- и автосообщения, и Турция, куда с началом курортного сезона хлынули потоки отпускников.

Потому главный санитарный врач Киева Олег Рубан прогнозирует, что "индиец" прибудет к нам уже в конце мая, когда начнут возвращаться туристы, то есть время приближается и опасность совсем близко.

Ученые мира вслед за индийскими врачами строят предположения, что новый штамм более агрессивный, более заразный, чем его предшественники, и более устойчивый к искусственно выработанным антителам. Эти качества ему обеспечивают сразу две невиданные ранее мутации на шипах "короны".

Самый большой страх "индийский" штамм нагоняет осложнением, которое раньше не фиксировалось или не считалось опасным. Это мукормикоз, или "черная плесень" - грибковая инфекция, которая вызывает болезненную сыпь и некроз слизистой носа, рта и глаз. А также может поражать легкие и даже мозг.

При этом предварительные данные свидетельствуют о том, что современные COVID-вакцины "остаются эффективными в предотвращении заболевания и смерти инфицированных" вариантом В. 1.617.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, что срочно надо знать всем украирнцам.

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