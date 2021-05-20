В Ивано-Франковске разгорелся серьезный пожар - эвакуировали полсотни людей

Загорелась квартира в девятиэтажном доме. На место пожара выехали спасатели, полиция, скорая и газовая служба, передает "Апостроф".

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Причина возгорания выясняется.

Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.

На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.

Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.

На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.