В Ивано-Франковске разгорелся серьезный пожар - эвакуировали полсотни людей
Загорелась квартира в девятиэтажном доме. На место пожара выехали спасатели, полиция, скорая и газовая служба, передает "Апостроф".
Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины.
Причина возгорания выясняется.
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Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.
На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.
Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.
На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.