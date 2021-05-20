В Днепре кондуктор общественного транспорта устроил зажигательные танцы в конце рабочего дня

Парень под громкую музыку оторвался в пустом салоне. Теперь видео гуляет по сети и набирает просмотры.

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.

Молодой мужчина исполняет отрывной танец под клубный трек, звучащий на фоне.

Он хлопал в ритм громкой музыки и размахивал конечностями. На кадрах заметно, что свет постоянно мигает в салоне и предоставляет происходящему, еще большее сходство с настоящей дискотекой в троллейбусе.

"Такой конец рабочей смены у работника городского транспорта", - написали авторы видео.



Вероятнее всего, что именно так молодой работник решил отпраздновать завершение рабочей смены.

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