Неизвестный совершил поступок, за который его осудили в сети

Так, стало известно, что неизвестный сорвал флаг Украины с административного здания в Центральном парке культуры и отдыха в Киеве недалеко от Арки дружбы народов.

Соответствующее видео с камеры наблюдения обнародовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

В паблике отмечается, что мужчину разыскивают и просят опознать его личность.

На нем видно мужчину в темных очках, который с силой дергает за висящий государственный символ, в результате чего он рвется. В полиции данный акт вандализма пока не комментировали.

"Вчера, примерно в 18:00, в центральном парке культуры и отдыха г. Киева, который находится в самом центре Киева, со стены административного здания парка какой-то нарко-типок сорвал государственный символ - флаг Украины. Кто узнает его?" - сказано в сообщении на странице.

Украинцы оставили гневные комментарии под видео, не понимая, зачем так поступать: "Надеюсь наказание его настигнет", "Как бык на красную тряпку", "Лицо обиженное интеллектом", "В Тайланде даже турист может получить штраф за то, что кладёт купюры с портретом их короля в задний карман, а здесь страна, в которой встретить адекватного человека становится большой редкостью".

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