На улице Кирилловской в Киеве ночью правоохранители избили художника и музыканта Митю Бугайчука

В Киеве спецназовцы задержали музыканта и художника Дмитрия Бугайчука. Он и его знакомые, которые были рядом, возмущенные жестокостью действий полицейских, мол, мужчину длительное время держали на асфальте в наручниках и избили.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Художника "повязали" вчера ночью улице Кирилловской, 47. При задержании ему разбили нос, после чего Дмитрий потерял сознание. После этого его волокли по земле.

Уже после избиения, когда на месте происшествия собралось большое количество граждан, приехали патрульные полицейские и медики "скорой", музыканта доставили в участок, чтобы взять отпечатки пальцев.

"Мне разбили нос, я в маске, в бинтах, в крови. Я испугался того что меня могут убить", — рассказал пострадавший.

Прибывшие патрульные общались с бойцами полка особого назначения, которые и избили Бугайчука. Отмечается, что "копы" приехали на вызов о неправомерных действиях силовиков. Они также вызвали "скорую" для пострадавшего и охраняли место инцидента.

В полиции Киева рассказывают свою версию ночных событий.



"Во время патрулирования полицейские заметили двух мужчин, которые когда увидели полицейскую машину начали убегать. Во время побега мужчина выбросил из кармана пакет", — говорит заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

В пакете, рассказывают полицейские, обнаружили вещество, которое напоминает наркотики. Это доставили на экспертизу.

Дмитрий это отрицает, мол сверток у себя увидел уже после того, как пришел в себя.

"Когда я проснулся, я увидел лужи красной крови и какой-то пакет. Я не знаю, что это за пакет, откуда он там взялся", — говорит Дмитрий Бугайчук.

Руководителем столичного главка было назначено служебное расследование относительно правомерности действий полицейского на месте происшествия. Кроме того, по факту обнаружения свертка, в котором предположительно были наркотики, следователи начали уголовное производство.

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