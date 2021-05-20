На улице Кирилловской в Киеве ночью правоохранители избили художника и музыканта Митю Бугайчука
В Киеве спецназовцы задержали музыканта и художника Дмитрия Бугайчука. Он и его знакомые, которые были рядом, возмущенные жестокостью действий полицейских, мол, мужчину длительное время держали на асфальте в наручниках и избили.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Художника "повязали" вчера ночью улице Кирилловской, 47. При задержании ему разбили нос, после чего Дмитрий потерял сознание. После этого его волокли по земле.
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Уже после избиения, когда на месте происшествия собралось большое количество граждан, приехали патрульные полицейские и медики "скорой", музыканта доставили в участок, чтобы взять отпечатки пальцев.
"Мне разбили нос, я в маске, в бинтах, в крови. Я испугался того что меня могут убить", — рассказал пострадавший.
Прибывшие патрульные общались с бойцами полка особого назначения, которые и избили Бугайчука. Отмечается, что "копы" приехали на вызов о неправомерных действиях силовиков. Они также вызвали "скорую" для пострадавшего и охраняли место инцидента.
В полиции Киева рассказывают свою версию ночных событий.
"Во время патрулирования полицейские заметили двух мужчин, которые когда увидели полицейскую машину начали убегать. Во время побега мужчина выбросил из кармана пакет", — говорит заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.
В пакете, рассказывают полицейские, обнаружили вещество, которое напоминает наркотики. Это доставили на экспертизу.
Дмитрий это отрицает, мол сверток у себя увидел уже после того, как пришел в себя.
"Когда я проснулся, я увидел лужи красной крови и какой-то пакет. Я не знаю, что это за пакет, откуда он там взялся", — говорит Дмитрий Бугайчук.
Руководителем столичного главка было назначено служебное расследование относительно правомерности действий полицейского на месте происшествия. Кроме того, по факту обнаружения свертка, в котором предположительно были наркотики, следователи начали уголовное производство.
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