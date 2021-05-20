Жители Днепра имели возможность наблюдать необычное природное явление

Так, после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги. Жители города с восторгом наблюдали за природным явлением.

Подобный радужный "сбор" 19 мая экспромтом инициировал мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook.

Он призвал пользователей сети прислать ему снимки этого яркого атмосферного явления, так как лично насладиться зрелищем не может, ведь уехал из города.

"Говорят у нас в Днепре Радуга! Да такая шикарная, что никогда такой не видели. Глаз не оторвать. Накидайте фоток, пожалуйста, в комментарии. Люблю наш город", - написал он в своем Facebook.

Обильные майские грозы породили много невероятных радуг, потому аользователи интернета стали активно размещать под постом красочные кадры необычайной радуги в днепровском небе после майской грозы, и делиться впечатлениями.

Ранее похожее чудо наблюдали жители Харькова. Город накрыли черные тучи, а в некоторых районах выпал град. После того как непогода утихла, небо украсила огромная радуга. В некоторых местах даже двойная и тройная радуга.

Напомним, что в Днепре кондуктор общественного транспорта устроил зажигательные танцы в конце рабочего дня.

Как сообщала Politeka, в Днепре двое пьяных мужчин устроили скандал в ветеринарной клинике.

Также Politeka писала, что в Днепре разыскивают парня, который поехал на службу в воинскую часть и пропал по дороге.