Гейзер повредил практически все машины, стоявшие поблизости

В четверг, 20 мая, в центре Киева произошел прорыв магистрали теплоснабжения - из-под земли забил мощный гейзер воды. В результате аварии были повреждены десятки автомобилей.

Видео чрезвычайного происшествия опубликовал Telegram канал "Киев Оперативный".

Авария произошла в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3. Струя воды под высоким давлением поднялась на десятки метров вверх, во время аварии получили повреждения автомобили, стоявшие на стоянке рядом - в них выбило окна, а площадь перед библиотекой Вернадского залило грязью.

Пресс-служба КГГА уточнила, что аварию на Голосеевском проспекте уже локализировали. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и занялась ремонтными работами.

"Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности при старте следующего отопительного сезона", — рассказали в КГГА.

По информации чиновников, этот трубопровод ввели в эксплуатацию еще в 1978 году, то есть 43 года назад.

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