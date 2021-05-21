13-летний подросток утонул в пруду на Винничине, спасая младшего брата, который внезапно начал тонуть

Трагедия произошла 14 мая в селе Пляцина недалеко от города Бар. Двое братьев 10-летний Костя и 13-летний Назар Коновалюки пошли с друзьями к пруду, сказав родителям, что будут в парке, пишет "Обозреватель".

"В тот день было по-летнему тепло, градусов 22. Хотя вода в озере еще холодная, там никто пока не купается. Может быть, им показалось у берега, что вода уже нагрелась. Словом, младший брат и их друг вошли в воду. Но вскоре один из них начал тонуть", – рассказал местный житель Михаил.

Старший брат Назар бросился спасать Костю. Говорят, что парень умел плавать. Он подплыл к тонущему брату и оттолкнул его ближе к берегу. А когда Костя оглянулся, то Назара уже не было видно, только пузыри на поверхности воды.

Мальчики испугались, начали звонить родным и звать на помощь. Отец братьев также прибежал на берег водоема.

"Как раз была наша смена, когда поступил вызов. Мы приехали уже, чтобы найти тело, слишком много времени прошло. Мальчика нашли на глубине примерно 3,5 метра. Мы подтащили его ближе к берегу. Там уже отец смог достать его и поднести к краю воды. Берег там немного болотистый, поэтому пришлось помогать вытаскивать парня", – рассказал один из спасателей.

Приехавшие медики помочь уже не могли. Полицейский эксперт предварительно установил, что парню судорогой свело правую ногу, поэтому он мог пойти на дно.

"На этом озере это уже третий случай, когда тонут люди. Много лет назад тут утопился мужчина. Потом был случай, когда утонул 18-летний парень. И вот теперь подросток. Но нельзя сказать, что это озеро опасное. Тут летом часто отдыхают местные жители, купаются. Просто еще рано, вода холодная", – говорит спасатель.

Кроме младшего брата в семье еще есть старшая дочка. В школе говорят, что мальчик был спортсменом, занимался борьбой. Теперь в холле учебного заведения установлен портрет погибшего подростка.

В Украине за первую половину мая уже утонули 43 человека.

ГСЧС напоминает, что во время отдыха у воды запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.

плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

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