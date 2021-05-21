Астрологи в гороскопе на конец мая назвали четыре самых везучих в деньгах знака Зодиака
Гороскоп на май 2021 расскажет про знаки Зодиака, которые смогут солидно обогатиться благодаря не только своим усилиям, но и милости Вселенной.
Астрологи назвали четыре представителя зодиакального круга, которым последний месяц весны принесет удачу в сфере финансов.
Овен
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Астрологи считают, что все дела, в которые Овен вкладывал массу усилий, наконец-то начнут приносить ему долгожданные плоды. Полученные средства лучше всего не транжирить. Наилучшее применение для них – крупная и дорогая покупка. Если же таковой пока не намечается, то лучше всего положить деньги в банк.
Рак
Представители этого водного знака могут с легкостью рассчитывать на дополнительный доход. Весьма вероятно, что в конце мая он окажется достаточно ощутимым. Ближайшие дни отлично подходят для управления финансами и приумножения капитала.
Весы
Если у Весов есть план, сейчас самое время, чтобы перейти к его реализации. До конца месяца можно начать разговор с начальством о прибавке к зарплате или удачно вложить деньги. Любой шаг этого знака Зодиака в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.
Стрелец
Придется потрудиться в конце мая Стрельцам. У них получится не только наладить множество новых деловых контактов, но еще и заключить выгодные сделки или контракты. При любом раскладе они принесут неплохую прибыль работодателю, за что и будут вознаграждены как минимум премией.
Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.
Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.