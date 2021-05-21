В Киеве в ночь на 21 мая загорелся ресторан

Заведение общественного питания под названием "Кара-кум" находится на улице Срибнокильской на Позняках. Высота пламени достигала нескольких метров.

Об этом сообщает ГСЧС Киева.

Информация о пожаре поступила спасателям в 1:21, после чего на место происшествия выехали 5 единиц спецтехники и 23 работника ГСЧС. Когда пожарные приехали, пламя полностью охватило заведение и его было видно за несколько километров.

Возгорание распространилось на площади 40 квадратных метров. Чтобы локализовать пожар, спасателям понадобилось 37 минут. В 2:50 огонь полностью потушили.

В результате пожара сгорела терраса заведения, повреждены двери и окна, аудиосистемы, электропечи, электроплиты и вентиляционные шахты. Также обгорели стены и потолок ресторана.

Сколько убытков понесли владельцы заведения, неизвестно. На месте происшествия работали полицейские, которые будут выяснять, из-за чего именно произошел пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет. Впрочем, по кадрам пожара можно сделать вывод, что здание сгорело практически полностью.

Напомним, что пожар случился в частном доме и унес жизнь харьковчанина.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.