Во Львове сегодня утром произошел конфликт между двумя водителями маршруток
Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел около 8 утра на ул. Гетьмана Мазепы, где водители маршрута №184а не поделили пассажиров и подрались между собой.
Пассажирка маршрутки Ирина рассказала, что один из мужчин подрезал маршрутку с пассажирами своего оппонента, из-за чего последний был вынужден остановиться. Далее мужчина забежал в салон общественного транспорта, ударил в лицо водителя-коллегу и забрал его ключи от автобуса.
Пострадавший водитель вызвал на место инцидента полицию.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Полякова с повязкой": Горбунов показал любимый шедевр беременной Осадчей
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
Астафьева похвасталась фигурой в блузе нараспашку и без всякого стеснения: "Очень красиво"
Известный певец трагически погиб после свадьбы, подробности: "Ты ушел и забрал с собой часть меня…"
По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, полицейские догнали водителя маршрутки, который забрал ключи, вместе с ним вернулись на место инцидента и доставили обоих водителей в Шевченковский отдел полиции. Однако уже в участке потерпевший передумал писать заявление.
Директор управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий сообщил, что уже разговаривал с руководством компании, оно выясняет обстоятельства.
Он уточнил, что перевозчик уже отстранил обоих водителей от работы на время выяснения обстоятельств. Их привлекут к дисциплинарной ответственности – выговор или увольнение.
Напомним, что в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети.
Как сообщала Politeka, дружеские посиделки в Харькове переросли в драку, в ход пошел топор: кадры с места событий.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.