Во Львове сегодня утром произошел конфликт между двумя водителями маршруток



Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел около 8 утра на ул. Гетьмана Мазепы, где водители маршрута №184а не поделили пассажиров и подрались между собой.

Пассажирка маршрутки Ирина рассказала, что один из мужчин подрезал маршрутку с пассажирами своего оппонента, из-за чего последний был вынужден остановиться. Далее мужчина забежал в салон общественного транспорта, ударил в лицо водителя-коллегу и забрал его ключи от автобуса.

Пострадавший водитель вызвал на место инцидента полицию.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, полицейские догнали водителя маршрутки, который забрал ключи, вместе с ним вернулись на место инцидента и доставили обоих водителей в Шевченковский отдел полиции. Однако уже в участке потерпевший передумал писать заявление.

Директор управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий сообщил, что уже разговаривал с руководством компании, оно выясняет обстоятельства.

Он уточнил, что перевозчик уже отстранил обоих водителей от работы на время выяснения обстоятельств. Их привлекут к дисциплинарной ответственности – выговор или увольнение.

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