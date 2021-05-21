В Кировоградской области молния ударила в жилой дом и от этого он загорелся

Огонь заблокировал в доме женщину с годовалой дочкой. Женщина, чтобы выбраться, разбила голыми руками стекло в окне. Вначале она спасла малыша, а потом освободилась сама.

Соседи помогли взять годовалого ребенка из окна и унести подальше от огня, сообщается в сюжете ТСН.

"Оно как гахнуло. Мы аж присели. Выглянула — во дворе ничего. А потом выглянула: слышу трещит, горит. Я выскочила на улицу и начала кричать: "Пожар, пожар", — рассказала соседка пострадавшей семьи Светлана.

Огонь удалось потушить с помощью фермерской машины для полива полей, так как собственной пожарной части в селе нет. Специалисты предполагают, что в доме не была оборудована специальная защита и молниеотвод.

Также ранее сообщалось, что непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед.

Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района. Спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

Напомним, что пожар случился в частном доме и унес жизнь харьковчанина.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.