Полиция бросила все силы, чтобы найти несовершеннолетнюю девушку

В Запорожской области третьи сутки ищут 16-летнюю Генчевай Карину Витальевну, которая с 19-го мая не выходит на связь со своей матерью. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области на странице в Facebook.

К настоящему времени место нахождения несовершеннолетней девушки неизвестно, но родные не теряют надежду и верят, что юная Карина будет найдена.

Уточняется, что 16-летняя Карина учится в одном из профессионально-технических лицеев в городе Мелитополь .По данным полиции, девушка может находиться вместе с 16-летним парнем.

Приметы пропавшей девушки: рост 170-173 сантиметра, худощавая, черные волосы, голубые глаза.

В день исчезновения Генчевай Карина Витальевна была одета в серые джинсы, зеленую футболку и белые кроссовки. При себе может иметь свой паспорт.

Всех, кто видел разыскиваемую или кому известна информация о возможном ее местонахождении, просят срочно сообщить по телефонам: (0619) 44-80-02, 42-66-61, 097 594 97 98 (дежурная часть), 096 981 16 ноября (ювенальная превенция) или на спецлинию "102".

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